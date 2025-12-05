Си Цзиньпин и Эмманюэль Макрон завершили переговоры

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились укреплять политическое взаимодоверие, расширять практическое сотрудничество и «продвигать усилия по реформированию и совершенствованию глобального управления».

Как передает «Синьхуа», господин Си по итогам встречи с Эмманюэлем Макроном в Пекине сообщил, что стороны договорились сотрудничать в традиционных для них областях — авиаотрасли, космонавтике, ядерной энергетике. Страны также согласились расширять сотрудничество в новых областях, включая «зеленую экономику», «цифровую экономику», биофармацевтику и искусственный интеллект. Кроме того, Китай и Франция намерены обеспечить расширение взаимных инвестиций и «предоставление справедливой, прозрачной, недискриминационной и предсказуемой деловой среды предприятиям обеих стран».

Как отмечает Reuters, Эмманюэль Макрон приехал в Китай с крупной делегацией деловых кругов — были топ-менеджеры Airbus, крупнейшего французского банка BNP Paribas, электротехнического гиганта Schneider и производителя поездов Alstom, а также руководители французских молочных и птицеводческих концернов. Однако на церемонии главами государств не было подписано никаких крупных деловых соглашений. Ничего не было сказано и о пакете заказов Airbus, который обсуждался с Пекином в течение нескольких месяцев.

Подробнее о политической стороне визита президента Франции в Китай — в материале «Ъ» «Эмманюэля Макрона ждут в панда-парке».

Эрнест Филипповский