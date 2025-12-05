Седьмой аэропорт приостанавливал работу с начала ночи

Росавиация сообщила, что в аэропорту Минеральных Вод введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Примерно через 30 минут аэропорт возобновил работу.

Ранее после полутора часов действия ограничений возобновил работу аэропорт Сочи. Работа аэропортов Саратова, Краснодара, Самары, Ульяновска и Пензы по-прежнему приостановлена.

В ночь на 5 декабря об угрозе атаки беспилотников сообщали власти Татарстана, Северной Осетии, Ставропольского края, Самарской, Ульяновской, Оренбургской областей и некоторых других регионов. В результате налета БПЛА на Краснодарский край повреждена инфраструктура морского торгового порта в Темрюке.