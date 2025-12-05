WSJ: ЕС рекомендовал Украине не соглашаться на требования России

Лидеры европейских стран настоятельно рекомендовали президенту Украины Владимиру Зеленскому не соглашаться на условия России по мирному урегулированию без наличия твердых гарантий безопасности со стороны США, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Рекомендация прозвучала во время телефонного разговора 1 декабря. С европейской стороны в нем принимали участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как передает WSJ, господин Макрон сказал, что США должны четко разъяснить, каким образом американская сторона будет защищать Украину, прежде чем Киев согласится на окончательные условия мирного урегулирования.

Телефонный разговор прошел накануне переговоров президента России и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Помощник президента Юрий Ушаков по итогам встречи говорил, что стороны пока не достигли компромиссного варианта мирного плана, но «некоторые американские наработки выглядят приемлемо». Владимир Путин сообщал, что участники переговоров «прошлись по каждому пункту» мирного плана.