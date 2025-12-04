Путин: Россия согласилась не со всеми пунктами плана США по Украине

Российская сторона не видела обновленный мирный план по Украине до переговоров с американской делегацией в Кремле. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью India Today. По его словам, на встрече сторонам пришлось пройти по всем пунктам. Не со всеми из них Россия была согласна.

«Нам пришлось пройтись по каждому пункту, поэтому и столько времени»,— пояснил российский лидер.

Президент подтвердил, что по итогам переговоров остались вопросы, по которым не был достигнут консенсус. «Такие вопросы были, мы их обсуждали, но это сложная работа,— сказал он.— Где-то говорили о том, что да, это можем обсуждать, а на это согласиться не можем».

Вечером 2 декабря Стив Уиткофф и Владимир Путин провели переговоры в Кремле. Встреча длилась около пяти часов, стороны обсуждали в том числе вступление Украины в НАТО. По итогам переговоров, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что компромиссного варианта урегулирования пока нет.

