В Госдуме напомнили размер фиксированной выплаты к страховой пенсии

Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году составит примерно 9,58 тыс. руб.

«Фиксированная выплата составит 9584 рубля 69 копеек»,— сказал господин Говырин «РИА Новости». В 2025 году размер выплаты составляет 8,9 тыс. руб.

Страховую пенсию получают граждане пенсионного возраста, при установлении инвалидности или потере кормильца. Фиксированная выплата представляет собой базовую часть выплаты, которая не зависит от индивидуального пенсионного коэффициента.