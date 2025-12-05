Власти Индии опровергли новую сделку об аренде российской атомной подлодки

Правительство Индии сообщило, что публикация Bloomberg о заключении нового соглашения с Россией об аренде атомной подводной лодки некорректна. Там пояснили, что речь идет о контракте 2019 года.

«Индия и Россия не подписывали никакой новой сделки»,— написано в сообщении правительства в соцсети Х. Там пояснили, что поставка субмарины по контракту 2019 года была отложена и теперь запланирована на 2028 год.

Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Индия возьмет у России атомную подлодку в лизинг на 10 лет, заплатив около $2 млрд. Собеседники агентства уточняли, что Нью-Дели планирует использовать подлодку при подготовке моряков и совершенствовании управления атомными подводными лодками в процессе строительства собственных кораблей.

В 2019 году Россия и Индия заключили контракт на аренду подлодки класса «Щука-Б» стоимостью более $3 млрд. Он предусматривал ремонт субмарины, десятилетнее обслуживание и подготовку экипажа. Ожидалось, что подлодка поступит в Индию к 2025 году, заменив другую арендованную у России подлодку «Чакра».