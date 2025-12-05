Аэропорты Саратова и Краснодара приостановили работу

В аэропорту Саратова введены ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Дополнительные ограничения также введены в аэропорту Краснодара.

Как уточнил господин Кореняко, аэропорт Краснодара, согласно действующим правилам, принимает регулярные рейсы только с 9:00 до 19:00.

Минобороны России заявляло, что с 20:00 до 23:00 мск 4 декабря над территорией России были сбиты 44 беспилотника. Угроза атаки БПЛА объявлена в Самарской, Пензенской, Ульяновской областях и некоторых других регионах.