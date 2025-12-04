Над территорией России за три часа сбито 44 беспилотника

Минобороны России заявило, что с 20:00 до 23:00 мск силы ПВО уничтожили 44 беспилотника над пятью регионами.

Как уточнило ведомство, 30 БПЛА сбито над Курской областью, восемь — над Ростовской, три — над Белгородской, два — над Воронежской, один — над Брянской.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при ударе БПЛА по коммерческому объекту в городе Грайворон пострадал мужчина. Медики диагностировали ему минно-взрывную травму, а также осколочные ранения ног. В Курске обломки сбитого беспилотника повредили окна частных домов и автомобиль, писал глава города Евгений Маслов.