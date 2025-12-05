Путин пошутил о пятичасовой встрече с представителями США

Президент России Владимир Путин пошутил о продолжительности переговоров со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Встреча прошла в Москве 2 декабря и продолжалась около пяти часов.

«Она продолжалась пять часов. Она и мне надоела уже — пять часов! Но она была необходима»,— сказал Владимир Путин в интервью телеканалу India Today. Он уточнил, что переговоры заняли столько времени, так как сторонам «пришлось пройтись практически по каждому пункту» плана урегулирования российско-украинского конфликта.

На удивление журналистов о продолжительности встречи президент ответил: «Да. А я один. Представляете, безобразие какое?». При этом, как добавил Владимир Путин, переговоры были «очень полезными».

Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что «некоторые американские наработки выглядят приемлемо», но пока стороны не достигли компромиссного варианта мирного плана.

