Дайджест событий

В обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события прошедшей недели: красивые юбилеи, новогодние капсулы, яркие запуски и открытия.

Новый концепт «Магнит Косметик»

Российский бренд «М.Косметик» (ранее известный как «Магнит Косметик») анонсировал новый концепт и запуск парфюмерно-косметической сети «М.Кос» закрытым мероприятием. Генеральным партнером вечера выступил бренд Vivienne Sabo, официальные партнеры Ice Professional и Mixit. Центральным событием запуска стало театрализованное шоу актерской труппы ГИТИСа и независимого музыкального проекта Ile Theleme Ensemble. А за диджейским пультом выступили талантливые Izotov/Mironov, Errortica и авторский проект Glukoza.

Lime открылся в «Голливуде»

В ТЦ «Голливуд» в Санкт-Петербурге открылся новый магазин площадью 2 тыс. кв. м с увеличенным количеством примерочных и касс самообслуживания. Пространство оформлено в светлых тонах с акцентными деталями из натурального камня и шпона. На двух этажах — женский, мужской и детский отделы, парфюмерная линия.

Зеленый проект Ansaligy и «Белой Дачи»

Стартовал совместный проект российского косметического бренда Ansaligy и компании «Белая Дача» — капсульная коллекция «Шпатчей» для глаз как проявление философии стремления двух брендов к здоровому образу жизни и естественной красоте. «Шпатчи» — это гидрогелевые детокс-патчи с эффектом лифтинга от усталости, для повышения эластичности и упругости кожи вокруг глаз (cо шпинатом) и разглаживающие патчи с эффектом увлажнения для уменьшения отечности и повышения эластичности кожи (с огурцом).

«Полоса заботы» Lamoda

Платформа Lamoda, бренд Toucankids и фонд «Тебе поверят» выпустили благотворительную коллекцию детской одежды «Полоса заботы» в поддержку кампании #Страшноважно. В капсулу вошли мягкие худи, базовые футболки и теплые шапки, а объединяющим визуальным элементом коллекции стал рисунок малыша в уютном свитере с ярким полосатым принтом, той самой «Полосой заботы» как символа родительской поддержки и присутствия в жизни ребенка. Все изделия изготовлены из безопасных для детской кожи материалов, соответствующих стандарту Oeko-Tex 100. 5% от стоимости каждого изделия будут перечислены фонду «Тебе поверят». Эти средства направят на оказание психологической и юридической помощи детям, подросткам и взрослым, столкнувшимся с сексуализированным насилием в детстве.

Invisible показал «Игристый хюгге»

Винный проект Invisible и бренд ароматического декора Soul Hygge запустили праздничную коллаборацию и создали ароматическую свечу «Игристый хюгге» — из гелевого воска в бокале-креманке с нотами нероли, лимона, хвои и иланг-иланга. Эфирные и ароматические масла в составе свечи веган-френдли и нетоксичны.

«Рив Гош» отметил десятилетие Kirke

Российский ритейлер «Рив Гош» отметил десятилетнюю годовщину аромата Kirke от итальянского бренда Tiziana Terenzi и представил новые духи Kirke Overdose на закрытом мероприятии в клубе Louis.

Ирина Кириенко