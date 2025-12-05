Суд оставил в силе приговоры экс-руководителям «Росатома» и «Оргэнергостроя»

Мосгорсуд не стал смягчать приговоры бывшему топ-менеджеру «Росатома» Геннадию Сахарову и экс-гендиректору «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе. В мае по делу о взятке им назначили 12 и восемь лет лишения свободы соответственно.

Как сообщает «РИА Новости», во время заседания Геннадий Сахаров полностью признал вину, раскаялся и просил заменить реальный срок на условный, а также снизить сумму штрафа. Защита Элгуджи Кокосадзе представила справку об инвалидности мужчины и заключение врачей о наличии у него заболеваний сердечно-сосудистой системы. Адвокат указал, что это исключает содержание обвиняемого под стражей.

По версии следствия, Геннадий Сахаров получил взятку в размере 32,6 млн руб. от Элгуджи Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными «Росатому» организациями. Помимо лишения свободы суд назначил штрафы фигурантам дела: Сахаров должен выплатить более 228 млн руб., Кокосадзе — 32,6 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Признался, чтобы послужить».