Свердловские «атомграды» получат по 200 млн рублей на развитие инфраструктуры

Свердловские города Новоуральск, Заречный и Лесной (ЗАТО ГК «Росатом») получат по 200 млн руб. дополнительных средств на благоустройство, развитие спортивной инфраструктуры и ремонт объектов ЖКХ, сообщили в департаменте информационной политики региона. Средства выделяются в рамках соглашения о сотрудничестве с госкорпорацией «Росатом».

В Заречном эти средства направят на благоустройство, ремонт ЖКХ и мероприятия по безопасности дорожного движения. В Лесном планируют построить тротуар до улицы Туринской, обустроить резиновое покрытие на мини-стадионе, расконсервировать объект по отводу и очистке дождевых сточных вод, а также капитально отремонтировать стадион «Труд». В Новоуральске запланирована реконструкция Центрального стадиона и ремонт объектов социальной сферы.

Напомним, в июле гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и Денис Паслер подписали соглашение о разработке мастер-планов для Заречного, Новоуральска и Лесного. Сообщалось, что в течение двух лет планируется создать стратегии развития, ускорить строительство коммуникаций, модернизировать соцсферу и благоустроить общественные пространства уральских «атомгородов».

Полина Бабинцева