Уж лига Боснией дышала

Петербургский «Зенит» на выезде справился с боснийской «Игокеей» в матче группового этапа Winline Basket Cup — внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 83:80 в пользу гостей, решило ее исход дальнее попадание Трента Фрейзера за три секунды до сирены. Таким образом, команда Александра Секулича одержала вторую победу в соревновании: ранее она крупно обыграла екатеринбургский «Уралмаш», но была бита казанским УНИКСом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок «Зенита» Лука Шаманич во время матча с «Игокеей»

Фото: Единая Лига ВТБ Игрок «Зенита» Лука Шаманич во время матча с «Игокеей»

Фото: Единая Лига ВТБ

Две зарубежные команды после двух туров Winline Basket Cup добились разных промежуточных результатов. Белградская «Мега», составленная в основном из юных баскетболистов, стартовала удачно. Она обыграла ЦСКА в Москве (81:72) и краснодарский «Локомотив-Кубань» в сербской столице (103:100ОТ). Другой середняк Адриатической лиги «Игокеа», представляющая маленький боснийский город Лакташи, напротив, пока не побеждала. В ноябре она уступила екатеринбургскому «Уралмашу» (86:91ОТ), теперь — петербургскому «Зениту».

Как и три недели назад, «Игокеа» здорово смотрелась в начале.

Против более серьезного соперника (а столкнулся с ней ни много ни мало серебряный призер прошлого розыгрыша Единой лиги ВТБ) к первой паузе боснийский клуб вел в счете — 25:19. Да и после второй четверти, по ходу которой «Зенит» ненадолго вырвался вперед, «Игокеа» продолжала шла впереди — 43:41. Ее баскетболисты наказывали соперников за расхлябанность при владении мячом: петербуржцы за половину игры совершили аж десять потерь.

Особенно выделялся у хозяев американский разыгрывающий Бриин Тайри. «Игокеа» вообще нечасто играла через «больших», полагаясь как раз на продуктивность игроков задней линии.

Гости же наоборот набирали львиную долю своих очков в чужой «краске» благодаря хорошей игре центровых. 10-очковый рубеж преодолели и хорват Лука Шаманич, и американец Ноа Вонле. Последний до переезда в Санкт-Петербург не играл целый год, но довольно неплохо дебютировал за российский клуб. При этом лидеры-защитники Ливай Рэндольф и Трент Фрэйзер оставались в тени. Из задней линии «Зенита» выделялся только Георгий Жбанов, который был полезен и «внутри», и на периметре.

До поры подход «Игокеи» казался более эффективным.

Трехочковые летели и у Тайри, и у Ахмаада Рори, и у Марко Йеремича. Но в концовке «Зениту» удалось переломить игру. На высоте был Вонле. Свой дальний бросок удался Шаманичу, сильной стороной которого этот игровой элемент вообще-то не является. И вот небольшой перевес был уже у российского вице-чемпиона.

Но именно небольшой. Совсем скоро в этой игре все вновь едва не перевернулось с ног на голову. В очень важный момент — за 40 секунд до конца, при «плюс-2» — мяч доверили Луке Шаманичу. Тот рванул вперед в расчете на фол. Однако правила на нем никто не нарушил, а третий шаг хорват сделать успел — и судья зафиксировал пробежку. А следом Шаманич не сдюжил и в обороне: он упустил Боришу Симанича под своим кольцом. Форвард подарком воспользовался и на радость зрителям, среди которых был и президент Республики Сербской Милорад Додик, сравнял счет.

Как бы то ни было, концовка оказалась счастливой для «Зенита».

Ему досталась последняя атака. И за три секунды до конца Трент Фрейзер, молчавший почти всю игру, умело освободился от опеки и пульнул «трешку». Американец был точен. На ответ у «Игокеи» было три секунды. Бриин Тайри, которому не оставалось ничего, кроме как бросать с центра площадки, спасти игру не смог.

Таким образом, «Зенит» одержал вторую победу в Winline Basket Cup. Он вернулся на вторую строчку группы Б. Ранее команда Александра Секулича разгромила «Уралмаш» (92:63), но проиграла УНИКСу (72:91). Казанцы, не успевшие провести других матчей, пока лидируют в квартете. «Уралмаш» идет третьим (баланс побед и поражений — 1–1). «Игокеа» замыкает таблицу (0–2). Если учитывать все турниры, для нее поражение от «Зенита» стало четвертым подряд. Ранее команда вылетела из Лиги чемпионов — по сути, третьего по силе континентального соревнования, после Евролиги и Еврокубка. Таблицу группы А Winline Basket Cup возглавляет «Мега» (2–0). Далее идут ЦСКА (1–1), пермская «Парма» (1–1) и «Локомотив-Кубань».

Роман Левищев