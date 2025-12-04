Путин ответил, жалеет ли он о каких-либо своих решениях

Президент Владимир Путин сказал, что «оглядываться назад» и пересматривать свое отношение к принятым когда-либо решениям бессмысленно. Так господин Путин ответил на вопрос India Today о том, жалеет ли он о каких-то действиях на посту президента.

«Вы знаете, есть одно общее правило, мое правило, оно известное: я стараюсь делать то, что считаю не просто необходимым, а то, чего я не имею права не делать. Несмотря ни на что»,— сообщил Владимир Путин. Он уточнил, что это «внутреннее правило» у него «само по себе родилось».

Интервью India Today президент России дал во время официального визита в Индию. На вопрос о бессмертии Владимир Путин ответил, что все имеет конец и «только Бог вечен». Он также сказал, что пока не собирается «подводить итоги своей жизни».

Подробнее о визите Владимира Путина в Индию — в материале «Ъ» «Индиологические ценности».