Суд разрешил продавать дженерик противоопухолевого «Джакави»

Арбитражный суд Москвы в конце ноября отменил решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), запретившей российской компании «Аксельфарм» вывод на рынок «Руксолитиниба» из-за нарушения закона о защите конкуренции. Это аналог препарата «Джакави» от швейцарской Novartis, предназначенный для лечения миелофиброза — хронического онкологического заболевания крови. Также отменено предписание, по которому «Аксельфарм» должна была вернуть в бюджет 960,8 млн руб., полученных от продажи дженерика.

В «Аксельфарме» заявили «Ъ», что решение суда «укрепляет гарантии его доступности в рамках государственных программ льготного обеспечения». В ФАС «Ъ» сообщили, что служба планирует обжаловать судебное решение. В Novartis тоже заявили, что рассматривают варианты его обжалования. «Действующая патентная защита крайне важна для повышения предсказуемости и правовой определенности для всех заинтересованных сторон, которые вносят вклад в систему общественного здравоохранения». Оригинальный руксолитиниб защищен патентом до 2028 года.

Ранее «Аксельфарму» удалось оспорить такие же решения и предписания ФАС, касающиеся сразу нескольких ее препаратов. «Акситиниба» — дженерика «Инлиты» от Pfizer, применяемого при раке почки, и «Осимертиниба» — аналога «Тагриссо» от AstraZeneca, который используется в терапии рака легкого. Однако в споре по «Бозутинибу» (дженерик «Бозулифа», патентом на который владеет дочерняя компания Pfizer — Wyeth Holdings) суд летом поддержал ФАС.

Виктория Колганова