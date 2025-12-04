Власти Геленджика ищут кандидата на должность главного архитектора

Власти Геленджика объявили о поиске нового главного архитектора города. Соответствующая информация размещена в обращении главы курорта Алексея Богодистова.

Мэр охарактеризовал потенциального кандидата как специалиста с профессиональной подготовкой, нестандартным мышлением и опытом реализованных проектов. По его словам, город готов рассматривать претендентов не только из Геленджика: для приглашенного специалиста предусмотрено служебное жилье.

Господин Богодистов подчеркнул, что архитектору предстоит не просто курировать застройку, но и формировать облик города, которому в 2026 году исполнится 195 лет. Он отметил важность сохранения идентичности южного курортного пространства при интеграции современных решений в городскую среду.

Кандидатам предлагается направлять резюме на электронную почту pavel.pom.gel@mail.ru. Глава города сообщил, что готов провести личное собеседование с каждым претендентом.

Вячеслав Рыжков