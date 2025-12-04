Мизулина: ВСУ хотели нанести ракетный удар по концерту Shaman в Белгороде

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали нанести ракетный удар по концертной площадке в Белгороде, где должен был выступать певец Ярослав Дронов, известный как Shaman. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале.

По словам Екатерины Мизулиной, о том, что украинские войска планируют нанести ракетный удар по месту проведения концерта, они с Ярославом Дроновым узнали только по приезде в Белгород. «В этот момент площадка была полностью оцеплена, зрителей не пускали»,— написала она.

Позже информация о возможной атаке подтвердилась, в Белгороде была объявлена ракетная опасность. ВСУ планировали ударить по концертной площадке в момент, когда на сцене должен был исполняться гимн России, утверждает Екатерина Мизулина.

Билеты на оба концерта Shaman были проданы — посетить мероприятия должны были свыше двух тысяч человек, написала глава Лиги безопасного интернета. Позже Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина встретились с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Певец принял решение посетить семью участника СВО, после чего отправился вместе с Екатериной Мизулиной домой.

3 декабря мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил об отмене всех запланированных в течение трех дней мероприятий во дворце культуры «Энергомаш». Там 3 и 4 декабря должны были пройти концерты Shaman в рамках его сольной программы «Победа!».