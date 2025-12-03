В Белгороде по техническим причинам отменили концерты Shaman

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил в своем Telegram-канале об отмене всех запланированных в течение трех дней мероприятий во дворце культуры «Энергомаш». 3 и 4 декабря там должны были пройти концерты певца Ярослава Дронова (Shaman).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Shaman

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Shaman

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Господин Демидов уточнил, что дворец культуры будет закрыт по техническим причинам. О дальнейшем режиме его работы он пообещал сообщить позже. Во дворце культуры не ответили на звонки «Ъ».

Shaman в своем Тelegram-канале заявил, что концерты отменены из-за готовившихся провокаций Вооруженных сил Украины. Он пообещал, что деньги за билеты будут возвращены, а сам он еще приедет в Белгород.

В Белгороде Ярослав Дронов должен был выступать в рамках новой сольной программы «Победа!». По данным «Яндекс Афиши», гастрольный тур исполнителя охватывает свыше 100 выступлений в различных регионах России . Накануне господин Дронов вместе со своей супругой Екатериной Мизулиной посетили Курск, где певец выступил перед переселенцами из-за боевых действий.

Сергей Толмачев, Воронеж