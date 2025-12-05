Экспортные цены на подсолнечное масло начали снижаться после года роста

Экспортный индекс подсолнечного масла в начале декабря составил $1,24 тыс. за тонну — на 9,5% выше уровня прошлого года, подсчитали в Центре ценовых индексов. Аналитики отмечают резкое замедление роста: в 2024 году он достигал 40%. За последний месяц на рынке наметилось снижение — к началу ноября стоимость сократилась на 0,4%. В Strategy Partners фиксируют падение на 0,9% за месяц.

По данным OleoScope, темпы роста цен заметно снизились: если в январе—апреле прибавка составляла 30–40% год к году, то в ноябре—декабре — 9–17%. Среднегодовой прирост аналитики оценивают в 23%, до $1,12 тыс. за тонну. «Цикл роста мировых цен на подсолнечное масло сменился снижением», констатирует управляющий директор «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов.

Судя по котировкам фьючерсов, рынок ожидает дальнейшего проседания: по оценке директора практики Strategy Partners Екатерины Михалевой, снижение может составить 5% к лету 2026 года. Дмитрий Краснов прогнозирует сокращение на 5–10% в ближайшие полгода.

На экспортные цены влияет мировая конъюнктура и динамика альтернативных масел. Премия подсолнечного над пальмовым в ноябре достигла рекордных $265 за тонну, что давит на цены. По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, растет и премия к соевому маслу.

Крупнейшие покупатели — Индия, Турция, Иран и Китай — сокращают закупки, имея большие запасы. Это происходит на фоне увеличения предложения: в России собран высокий урожай подсолнечника, страна остается крупнейшим мировым экспортером.

