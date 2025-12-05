Цена холодного отжима

Период роста экспортных цен на российское подсолнечное масло завершился. В 2025 г. год среднее значение выросло на 9,5% (по сравнению с 40% годом ранее). В первой половине 2026 года цены на масло могут упасть 5–10%, считают эксперты. Это продиктовано растущим предложением и ограниченным спросом. Ключевые мировые импортеры сократили объем закупок, частично переориентировавшись на пальмовое и соевое масло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Экспортный индекс подсолнечного масла в начале декабря составил $1,24 тыс. за тонну, увеличившись год к году на 9,5%, подсчитали в Центре ценовых индексов. Аналитики обращают внимание на резкое сокращение темпов роста цен: в 2024 году увеличение оценивалось в 40%. За последний месяц на рынке также наметилась тенденция к снижению. К началу ноября экспортная стоимость подсолнечного масла сократилась на 0,4%. В Strategy Partners фиксируют схожую динамику, говоря о снижении показателя на 0,9% за месяц. До этого прослеживался позитивный тренд.

Аналитики OleoScope заметили сокращение темпов роста экспортной стоимости подсолнечного масла в течение текущего года.

Если в январе—апреле динамика составляла 30–40% год к году, то в ноябре—декабре — 9–17%. Среднегодовой прирост аналитики оценивают в 23%, до $1,12 тыс. за тонну. Управляющий директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов констатирует, что цикл роста мировых цен на подсолнечное масло сменился снижением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Директор практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Екатерина Михалева говорит, что, судя по текущим ценам на фьючерсы, рынок ждет снижения в пределах 5% к лету 2026 года. Дмитрий Краснов также прогнозирует сокращение на 5–10% за полгода.

Экспортную стоимость подсолнечного масла определяет в первую очередь мировая конъюнктура, поясняет Екатерина Михалева. Важный фактор — стоимость пальмового масла, на которое могут частично переориентироваться покупатели. Премия подсолнечного к нему в ноябре достигла рекордных $265 за тонну, это толкает вниз как спотовую цену, так и ожидания рынка, говорит она. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев считает, что стоимость подсолнечного масла корректирует и его возросшая премия относительно соевого.

Госпожа Михалева добавляет, что крупнейшие импортеры — Индия, Турция, Иран и Китай сейчас сокращают закупки, накопив значительные запасы подсолнечного масла. Их мотивацией может быть ожидание дальнейшего снижения цен, замечает господин Краснов. Снижение спроса, по его словам, прослеживается в контексте роста предложения: в России в этом году был собран большой урожай подсолнечника, а страна остается крупнейшим в мире поставщиком.

Тенденция к снижению экспортных цен на подсолнечное масло обозначилась в контексте общего падения объемов поставок за рубеж.

Согласно OleoScope, экспорт из России в январе—октябре составил 3,45 млн тонн, потеряв 29% год к году. Дмитрий Краснов, впрочем, основным фактором сокращения поставок считает не мировые цены, а механизм плавающей пошлины, размер которой увеличивается пропорционально росту цен за предыдущий месяц.

Одними из ключевых факторов сокращения экспорта российского подсолнечного масла на рынке традиционно считаются укрепление рубля, которое приводит к снижению выручки поставщиков, и рост цен на сырье (см. “Ъ” от 25 ноября). Снижение зарубежных поставок создает риски для бизнеса локальных производителей масла. Директор по маркетингу ГК «Благо» (производитель растительных масел) Кирилл Мельников замечает, что отрасль отправляет на экспорт две трети продукции. Некоторые заводы были полностью ориентированы на него, подчеркивает он. Но осенью прошлого года ситуация поменялась, и поставки на внутренний рынок до сих пор опережают зарубежные по рентабельности.

Александра Мерцалова