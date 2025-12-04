Уроженец Аксая возглавил сборную России по греко-римской борьбе

Уроженец Аксайского района Николай Монов назначен главным тренером сборной России по греко-римской борьбе. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета со ссылкой на президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Аксайского района Фото: пресс-служба администрации Аксайского района

Прежний наставник команды Гога Когуашвили, работавший в сборной около 20 лет, подал в отставку после чемпионата мира в хорватском Загребе.

«После долгих раздумий мы пришли к кандидатуре Николая Монова. Более 10 лет он возглавлял сборную России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года, и в ближайший год главной командой будет руководить он», — приводят в сообщении слова Михаила Мамиашвили.

Николай Монов является мастером спорта, обладателем титула чемпиона Европы и призового места на чемпионате мира. После завершения спортивной карьеры. За профессиональные достижения удостоен почетного звания «Заслуженный тренер России».

Константин Соловьев