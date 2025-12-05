Глава ВТБ предложил схему расчетов за нефть с Индией

Глава ВТБ Андрей Костин направил помощнику президента Юрию Ушакову письмо с предложением закрепить механизм расчетов с Индией за энергоресурсы, сообщил источник “Ъ”. По его словам, господин Костин предложил проводить платежи через уполномоченные банки, включая ВТБ Индия, а также обсудить расширение использования рупии, «в том числе через конвертацию».

Сделки по парам рупия—рубль—юань, отмечается в письме, могли бы проводиться через ВТБ Индия и ВТБ Шанхай в «закрытом контуре». Это, утверждает источник, позволило бы снизить риски для индийских банков и частично решить проблему торгового дисбаланса. В ВТБ и пресс-службе президента на запрос “Ъ” не ответили.

Индия остается крупнейшим покупателем российской нефти. Однако рупия не является свободно конвертируемой валютой, а из-за торгового дисбаланса, по данным Bloomberg, на счетах российских компаний в индийских банках ежемесячно накапливались «зависшие рупии». В 2024–2025 финансовом году экспорт РФ в Индию составил $63,8 млрд, импорт — $4,2 млрд.

По данным Kpler, Россия поставляла в Индию в среднем более 1,5 млн б/с нефти в январе 2024 — октябре 2025 годов; в ноябре поставки снизились до 1 млн б/с после санкций США против ЛУКОЙЛа и «Роснефти». Эксперты отмечают, что проблема расчетов остается ключевым барьером: неконвертируемость рупии приводит к задержкам платежей и росту рисков.

Юань в предлагаемой схеме мог бы стать «удобным инструментом», отмечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, так как его легко использовать для импорта из Китая. Однако, указывает руководитель юридической практики Grace Consulting Ltd. Екатерина Орлова, даже конвертация через рубль и юань «не делает рупию полноценной резервной валютой», а риски для индийских банков сохраняются из-за их связей с финансовыми институтами ЕС и США.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Баррель с конвертацией».