Суд в апелляции подтвердил запрет на коммерческие полеты на площадке Бычье поле
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура отстояла в апелляции запрет на опасные коммерческие полеты на посадочной площадке Бычье поле. Суд подтвердил, что они осуществлялись незаконно на легкомоторном самолете без сертификата эксплуатанта.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Как сообщили в Северо-Западном управлении ведомства, по иску прокурора Кронштадтский районный суд запретил собственнику эксплуатировать воздушное судно для коммерческих перевозок, в том числе прогулочных, и передавать его третьим лицам до получения разрешительной документации.
Ответчик обжаловал решение, однако Санкт-Петербургский городской суд согласился с доводами прокуратуры, уточнили в СЗТП.
Прежде «Ъ Северо-Запад» писал об аварийном приземлении на воду легкомоторного самолета близ аэродрома Бычье поле в Кронштадте в конце мая этого года. Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СКР тогда инициировал проведение проверки.