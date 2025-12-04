Суд в апелляции подтвердил запрет на коммерческие полеты на площадке Бычье поле

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура отстояла в апелляции запрет на опасные коммерческие полеты на посадочной площадке Бычье поле. Суд подтвердил, что они осуществлялись незаконно на легкомоторном самолете без сертификата эксплуатанта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Как сообщили в Северо-Западном управлении ведомства, по иску прокурора Кронштадтский районный суд запретил собственнику эксплуатировать воздушное судно для коммерческих перевозок, в том числе прогулочных, и передавать его третьим лицам до получения разрешительной документации.

Ответчик обжаловал решение, однако Санкт-Петербургский городской суд согласился с доводами прокуратуры, уточнили в СЗТП.

Прежде «Ъ Северо-Запад» писал об аварийном приземлении на воду легкомоторного самолета близ аэродрома Бычье поле в Кронштадте в конце мая этого года. Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СКР тогда инициировал проведение проверки.

Андрей Цедрик