Торговля в одни ворота

Товарооборот России и Индии может достичь $100 млрд к 2030 году, но только при заметном расширении индийских поставок в РФ, показали обсуждения на российско-индийском бизнес-форуме. Сейчас доля Индии в российском импорте не превышает 2%. Потенциал для роста показателя есть: Москва заинтересована в расширении закупок индийского продовольствия, лекарств, автозапчастей и услуг. Для устранения сохраняющихся барьеров Индия намерена заключить с ЕАЭС соглашение о зоне свободной торговли, а отдельно с Россией — о свободной торговле услугами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (слева) и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Увеличение товарооборота России и Индии до $100 млрд к 2030 году видится реалистичной, но амбициозной целью – это показали дискуссии на российско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели. В прошлом году объем двусторонней торговли вырос на 9,2%, до рекордных $70,6 млрд. При этом в ней фиксируется явный перекос — российские отгрузки составили $65,7 млрд, а встречные лишь — $4,9 млрд. Возможности Индии в отношении поставок в Россию «используются недостаточно», отметил на форуме замруководителя администрации президента Максим Орешкин — доля Индии в российском импорте не превышает 2%.

По его словам, наиболее перспективными для расширения индийского импорта сейчас видятся шесть направлений: это товары широкого потребления, продукты питания и сельхозпродукция, фармацевтика, телекоммуникационное оборудование и услуги IT-сектора, комплектующие для промышленности, а также трудовые ресурсы.

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял отметил, что среди прочего страна готова расширить поставки в РФ легковых автомобилей, тракторов, электроники, смартфонов, текстиля и оборудования для обработки данных.

Увеличить товарооборот и сбалансировать его может заключение соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и Индией — первый раунд переговоров об этом прошел в конце ноября. Как отметил глава Минэкономики РФ Максим Решетников, скорость заключения соглашения будет зависеть от многих факторов, «в том числе и от готовности наших партнеров проявлять необходимую гибкость для достижения обоюдовыгодной сделки».

Пока власти и бизнес признают сохранение тарифных и нетарифных барьеров, которые препятствуют расширению индийского экспорта в ЕАЭС, а также встречных поставок. «В части диверсификации поставок ЕАЭС можно говорить и о тарифе Индии, который существенно выше тарифа нашего союза, и о непростой системе лицензирования ввоза товаров, и о техническом регулировании, требующем получения международных сертификатов. Индийские же экспортеры сталкиваются с проблемами в сфере согласования возможности поставок сельхозпродукции, а также со сложными процедурами в сфере технического регулирования», — сказал «Ъ» замдиректора департамента торговой политики ЕЭК Михаил Черекаев.

Для укрепления сотрудничества Индия намерена заключить с Россией отдельное соглашение о свободной торговле услугами — о таких планах на форуме заявил замминистра торговли и промышленности Индии Раджеш Агравал. «Вопрос действительно прорабатывается сторонами. Эксперты пока только начали обсуждать возможные параметры таких договоренностей», — подтвердили «Ъ» в Минэкономики.

Отметим, параллельно Индия ведет переговоры по заключению соглашения о ЗСТ с Евросоюзом. Власти страны рассчитывают на их завершение уже к концу этого года. С учетом осложняющейся ситуации в мировой торговле и тарифных ограничений со стороны США (см. «Ъ» от 8 августа) Индия, по всей видимости, стремится не только активнее диверсифицировать поставки, но и максимально использовать выгоды «срединного» положения между Россией и Западом.

Кристина Боровикова