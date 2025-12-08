Как работает господдержка малых технологических компаний

Малые технологические компании (МТК) — инновационные организации, занимающиеся разработкой и выпуском технологичных продуктов, решений или услуг — результатов интеллектуальной деятельности — и способные масштабировать бизнес. Статус МТК закреплен федеральным законом, реестр таких компаний ведется Минэкономразвития. Ключевая особенность — реестровая модель предоставления поддержки: включение в реестр МТК упрощенно открывает доступ к мерам поддержки без дополнительного сбора документов.

Статус МТК дает возможность получить множество льгот: дополнительные баллы при участии в конкурсе на получение грантов Фонда содействия инновациям на производство с софинансированием 30% (вместо 50%), льготное кредитование до 1 млрд руб., право быть резидентом «Сколково» без дополнительной экспертизы «по существу», пониженную ставку по промышленной ипотеке (на 2 п. п. ниже, чем для остального бизнеса), налоговые преференции и сокращенные сроки рассмотрения заявок на регистрацию интеллектуальной деятельности (два месяца вместо четырех). С 2025 года регионы могут устанавливать пониженную ставку налога на прибыль для МТК. По состоянию на конец ноября 2025 года такие налоговые льготы для МТК ввели 14 субъектов Российской Федерации.

Получить статус МТК можно двумя способами (при соответствии компании базовым критериям — выручка до 4 млрд руб. и соответствие ОКВЭД, перечень которых утверждается правительством):

Попасть в реестр на основе ранее полученной финансовой поддержки инноваций (технологическая компания получала финансовую поддержку инноваций не ранее трех лет назад и включена в Единый реестр конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности). Пройти комплексную экспертизу в «доверенных» центрах (Фонд «Сколково», Фонд содействия инновациям, Центр поддержки инжиниринга и инноваций, Платформа НТИ) по девяти критериям в части научно-технологического потенциала и возможности для создания (внедрения) инновационных технологий при разработке или производстве продукции.

МТК представляют гибкий, инновационно ориентированный сегмент экономики, быстро реагирующий на технологические вызовы. Они становятся драйверами развития новых индустрий, особенно в условиях импортозамещения. Статус малой технологической компании — инструмент государственной политики, позволяющий трансформировать инновационные идеи в масштабируемые бизнес-проекты.