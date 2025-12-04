Приказавший сбить Ил-76 с украинскими пленными командир ВСУ заочно получил пожизненное

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил командира 138-й зенитной ракетной бригады воздушного командования «Восток», полковника ВСУ Николая Дзямана к пожизненному заключению. Об этом сообщили в пресс-службе суда. В 2024 году он приказал сбить над Брянской областью Ил-76 с украинскими военнопленными.

Первые девять лет срока осужденный будет отбывать в тюрьме, а остальной срок — в колонии особого режима. Суд также постановил взыскать с Дзямана 4,2 млрд руб. в пользу Минобороны России и 14 млн руб. в пользу потерпевших. Его признали виновным по статье о совершении несколькими людьми террористического акта по сговору (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Самолет Ил-76М с пленными бойцами ВСУ сбили в январе 2024 года. Всего погибли 74 человека, включая членов экипажа. СКР утверждает, что самолет сбили ракетой американского комплекса ПВО Patriot, которий стоит на вооружении бригады Дзямана. По данным Минобороны, зенитчики выпустили две ракеты из ЗРК, находившегося в районе села Липцы Харьковской области.

В феврале суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил Николая Дзямана к пожизненному сроку. По версии следствия, в феврале 2024 года он приказал сбить над Краснодарским краем самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

О расследовании крушения Ил-76 — в материале «Ъ» «В теракте обвинили Patriot».