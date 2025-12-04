Стоимость перелета в Сочи выросла на 84%

На фоне подготовки к новогоднему сезону стоимость авиаперелетов на ключевых туристических и межстоличных направлениях продолжает расти. По данным АТОР, в Сочи авиабилеты на 1 января 2026 года в среднем подорожали на 84% относительно цен, фиксировавшихся 1 декабря 2025 года. Курорт уступил лишь Калининграду, где рост составил 85%. На направлении Москва—Минеральные Воды повышение достигло 77%.

Отдельно подчеркивается, что именно рейсы Москва—Сочи показывают наиболее резкое удорожание: тарифы выросли на 222%, что значительно подняло среднюю стоимость перелета на курорт. При этом снижение цен в обратном направлении частично нивелировало общий рост. Так, билет из Сочи в Москву на 1 января 2026 года стоит 3,6 тыс. руб. — почти вдвое ниже декабрьских значений. Аналогичная тенденция отмечается на рейсах из Калининграда: в Москву — минус 35%, в Санкт-Петербург — минус 18%.

Несмотря на рост стоимости авиабилетов, туристический поток в Сочи в период новогодних праздников ожидается высоким. По данным администрации города, с 31 декабря по 11 января в Сочи прибудут около 280 тыс. туристов с проживанием, а также примерно 200 тыс. однодневных гостей. В горный кластер прогнозируется прибытие 165 тыс. человек.

Муниципальные власти заверяют, что подготовка к новогоднему сезону включает усиленные меры безопасности. По поручению мэра Сочи Андрея Прошунина на всех праздничных мероприятиях сохраняется запрет на использование фейерверков и салютов. Руководителям гостиниц и горнолыжных комплексов рекомендовано также отказаться от пиротехники. «Праздничную атмосферу создадим за счет качественного сервиса и ярких событий»,— подчеркнул мэр.

С начала 2025 года Краснодарский край принял свыше 16,6 млн отдыхающих. По итогам года регион рассчитывает на показатель не менее 17–18 млн туристов. В ноябре начались продажи туров на летний сезон 2026 года; пик раннего бронирования ожидается в феврале—марте.

