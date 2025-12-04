США продлили разрешение на операции с зарубежным бизнесом ЛУКОЙЛа до 29 апреля

Минфин США выдал лицензию на проведение транзакций с Lukoil International GmbH — зарубежными активами ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) — до 29 апреля. Это следует из документа на сайте ведомства. Это второй раз, когда американский Минфин продлевает лицензию. Изначально она действовала до 21 ноября.

В документе отмечается, что до указанной даты США разрешают заключать сделки с Lukoil International GmbH (LIG) или любой организацией, в которой LIG владеет 50% и более. В список таких компаний входят Lukoil North America LLC и Lukoil Americas Corporation.

22 октября США ввели блокирующие санкции против российских нефтегазовых компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть» и 34 их дочерних структур, после чего ЛУКОЙЛ начал продавать свои зарубежные активы. Санкции предполагают заморозку всех активов компаний в США и запрет американским организациям вести с ними бизнес.

В начале ноября американский Минфин выдал лицензию, разрешающую транзакции, связанные с продажей международного бизнеса ЛУКОЙЛа, до 13 декабря. В конце ноября Великобритания отложила санкции против ЛУКОЙЛа до 26 февраля.