Налоговую выгоду вернули ФНС

В Челябинской области Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд взыскал с бывшего руководителя крупных дорожных компаний «Южуралавтобан» и «Южуралмост» Александра Зырянова почти 195 млн руб. в пользу УФНС. Это задолженность по налогам ООО «Пластовского ДРСУ». По данным УФНС, все эти организации входили в один холдинг, и Александр Зырянов контролировал деятельность ДРСУ. Апелляционный суд признал, что он причастен к схеме незаконного получения налоговой выгоды и выводу ликвидных активов организации в пользу других компаний группы. С февраля Александр Зырянов находится в СИЗО по обвинению в присвоении и растрате не менее 3 млрд руб. при ремонте и строительстве дорог в Челябинской области.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил иск управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области к бывшему руководителю ряда крупных дорожных компаний Александру Зырянову и привлек его к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Пластовское» ДРСУ». С ответчика в пользу УФНС взыскано почти 195 млн руб., из них 10 млн руб. солидарно с директором ДРСУ Вячеславом Волковым. Постановление опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Процесс стартовал в декабре 2023 года. Изначально заявление было подано в рамках дела о банкротстве компании, где единственным кредитором была МИФНС №15 по Челябинской области, но суд решил, что этот вопрос должен рассматриваться в рамках искового производства. Налоговая инспекция просила привлечь Александра Зырянова и Вячеслава Волкова к субсидиарной ответственности по неисполненным обязательствам ДРСУ в размере 204,5 млн руб. и взыскать с них солидарно эту сумму.

Согласно материалам дела, иск УФНС основан на двух эпизодах «противоправной деятельности» ответчиков. Речь идет о создании фиктивных правоотношений с контрагентами с целью получения незаконной налоговой выгоды и последующем переводе бизнеса в пользу взаимосвязанных лиц в структуре холдинга дорожных компаний, одним из бенефициаров которого УФНС считает Александра Зырянова.

Схему получения необоснованной налоговой выгоды в 2014-2016 годах инспекция выявила во время выездной проверки в 2019 году. «Используя схемы уклонения от уплаты налогов, „Пластовское ДРСУ“ выводило средства, полученные от заключенных государственных контрактов, через «технические» компании, которые в итоге направлены на покупку валюты и на приобретение банковских векселей. Контролирующими должника лицами выведено более 871 млн руб.»,— говорится в материалах дела.

По данным ФНС, ДРСУ заключала фиктивные договоры субподряда с ООО «АБВ Инжиниринг энд Констракшн», которое являлось номинальной организацией и фактически не оказывало услуги. По итогам проверки предприятию доначислили 174 млн руб. налогов. Организация безуспешно пыталась оспорить это решение в суде.

Инспекция считает, что впоследствии бизнес перевели на АО «Южуралмост», которым руководил Александр Зырянов, а затем на ООО «Урал-сервис-групп». В 2017 году директор ДРСУ Вячеслав Волков продал все транспортные средства компании ООО «Технопарк», где господин Зырянов был директором с 2026-го по март 2025 года.

По мнению УФНС, «Пластовское ДРСУ» входило в холдинг дорожных компаний, организованный ЗАО «Южуралавтобан». Всего группа включала около 20 организаций, в том числе «Технопарк» и «Южуралмост», который впоследствии стал правопреемником «Южуралвтобана».

«Уполномоченный орган пришел к выводу о том, что фактически руководство всем холдингом осуществлял Александр Зырянов, который является и фактическим бенефициаром ООО „Пластовское ДРСУ“», — говорится в материалах дела.

Представитель господина Зырянова в суде возражал против иска, утверждая, что он не является контролирующим должника лицом, поскольку не являлся непосредственно участником и руководителем ДРСУ.

В июне этого года арбитражный суд региона отказал УФНС в удовлетворении заявления, так не обнаружил в действиях экс-директора нарушений, а Александра Зырянова не признал контролирующим должника лицом.

Апелляционный суд с этими выводами не согласился. Установлено, что господин Зырянов контролировал ДРСУ через несколько организаций, в том числе ООО «Спрэд» и ЗАО «Дарк», принимал участие в заключении контрактов и договоров, а также контролировал движение денежных средств. Также апелляционная инстанция подтвердила обоснованность выводов ФНС о налоговых правонарушениях и существовании холдинга дорожных компаний.

Поскольку суд не установил причастность директора «Пластовское ДРСУ» Вячеслава Волкова к схемам получения незаконной налоговой выгоды, он привлечен к субсидиарной ответственности только в части отчуждения транспортных средств предприятия стоимостью 10 млн руб.

В феврале этого года Александра Зырянова задержали сотрудники правоохранительных органов. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Кроме него в деле еще девять фигурантов, в том числе бывшие министры дорожного хозяйства Челябинской области Алексей Нечаев и Дмитрий Микулик, экс-руководитель «Южуралмоста» Константин Зарипов, экс-юрист бывшего учредителя компании Екатерина Краснихина, директор ОГКУ «Челябинскавтодор» Наталья Чеснокова и сотрудники миндортранса. По версии следствия, сообщники присвоили почти 3 млрд руб. при заключении госконтрактов на ремонт и строительство дорог в Челябинской области. Александр Зырянов и большинство фигурантов находятся в следственном изоляторе в Москве.

Юлия Гарипова