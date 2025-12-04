В Roblox после запрета в РФ заявили о регулярных проверках на вредоносный контент

Представители Roblox заявили, что онлайн-площадка остается привержена безопасности и периодически проводит проверки на вредоносный контент на платформе. Письмо они направили Reuters как комментарий по поводу блокировки площадки в России.

«Мы уважаем местные законы и правила в странах, где мы работаем, и считаем, что Roblox предоставляет всем благоприятную площадку для обучения, творчества и конструктивного общения»,— отметили представители онлайн-площадки. По данным агентства, сейчас Roblox заблокирован также в Ираке и Турции. Причиной послужили опасения, что мошенники могут использовать платформу для насилия над детьми.

Среднее количество активных пользователей Roblox в третьем квартале этого года составило 151,5 млн человек в день, сообщает Reuters. Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-площадке 3 декабря. Ведомство утверждает, что на ней нашли пропаганду и оправдание терроризма и экстремизма, а также пропаганду ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским в РФ и запрещено). Проведенный РКН мониторинг сервиса показал, что в Roblox много контента, который может негативно влиять на детей.

Подробнее в материале «Ъ» «Платформенный разгром».