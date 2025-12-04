В Кингисеппском районе пройдут противоаварийные работы в храме на Сойкинской горе
Власти Ленобласти заключили контракт на проведение противоаварийных работ в церкви Николая Чудотворца XIX века в Кингисеппском районе. Храм был построен в 1872-1883 годах и находится на Сойкинской горе — на месте бывшего села Сойкино у Финского залива.
Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, чтобы спасти памятник от разрушения специалистам предстоит укрепить стены и фундамент, накрыть крышу, укрыть старинные декоративные элементы. Стоимость работ при этом не называется.
Завершить противоаварийные работы на объекте планируется к концу 2026 года.
