В Кингисеппском районе пройдут противоаварийные работы в храме на Сойкинской горе

Власти Ленобласти заключили контракт на проведение противоаварийных работ в церкви Николая Чудотворца XIX века в Кингисеппском районе. Храм был построен в 1872-1883 годах и находится на Сойкинской горе — на месте бывшего села Сойкино у Финского залива.

Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, чтобы спасти памятник от разрушения специалистам предстоит укрепить стены и фундамент, накрыть крышу, укрыть старинные декоративные элементы. Стоимость работ при этом не называется.

Завершить противоаварийные работы на объекте планируется к концу 2026 года.

Прежде «Ъ Северо-Запад» писал, что в Приозерском районе Ленобласти начались работы по консервации исторической крепости Корела перед ее грядущей реставрацией.

Андрей Цедрик

