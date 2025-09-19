Крепость Корела в Ленобласти начали готовить к реставрации

В Приозерском районе Ленинградской области начались работы по консервации исторической крепости Корела перед ее реставрацией. Об этом сообщили в пресс-службе администрации регионе.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области Работы по консервации крепости Корела

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Специалисты приступили к укреплению стен и сводов. Одновременно началось проектирование всего архитектурного ансамбля крепости.

Крепость Карела была построена в 1310 году новгородцами и многие столетия являлась самым северным форпостом новгородских земель. Сейчас там располагается музей, который рассказывает об истории города и Карельского перешейка.

«Закрывать музей в Приозерске полностью на период реставрации не планируем. Мы создадим все условия, чтобы посетители могли продолжать экскурсии по доступным зонам крепости и даже стать свидетелями уникального процесса восстановления исторического объекта»,— заявил зампред правительства Ленобласти Владимир Цой.

Артемий Чулков