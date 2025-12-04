МАК начал расследование из-за падения вертолета в Уфе

Межгосударственный авиационный комитет будет расследовать причины жесткой посадки вертолета Eurocopter AS-350 рядом с деревней Атаевка Кировского района Уфы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, участвовать в установлении причин инцидента будут и специалисты Приволжского межрегионального территориального управления воздушного транспорта.

Как сообщал «Ъ-Уфа», сегодня частный вертолет с регистрационным номером RA-04057 совершил жесткую посадку. В инциденте пострадал пилот воздушного суда, он доставлен в больницу.

По данным Росавиации, вертолет опрокинулся при попытке взлета. Ведомство классифицировало происшествие как аварию.

Проверку по факту аварии проводят и следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР. По предварительной версии ведомства, вертолет не смог взлететь из-за технической неисправности или ошибки пилотирования. Соблюдение законодательства о безопасности полетов проверит транспортная прокуратура.

Идэль Гумеров