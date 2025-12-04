В Уфе вертолет Eurocopter совершил жесткую посадку

Уфимская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия с вертолетом в близи деревни Атаевка (Кировский район Уфы), сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, сегодня днем частный вертолет марки Eurocopter AS-350 (RA-04057) совершил жесткую посадку. На фотографиях, опубликованных ведомством, видно, что вертолет лежит на боку на территории частного домовладения.

По данным пресс-службы МЧС по Башкирии, пилот судна получил травмы и направлен на обследование в лечебное учреждение.

Олег Вахитов