Суд отклонил иск Exmail к «Авито» о взыскании убытков из-за расторжения договора

Арбитражный суд Москвы отклонил иск красноярского логистического оператора ООО «ГК Иксмэил» (Exmail) к «КЕХ Екоммерц» (юрлицо «Авито») о взыскании убытков, причиненных расторжением договора между компаниями. Соответствующее решение размещено в картотеке суда.

Как писал «Ъ», иск организация направила в январе 2025 года. Поводом стало расторжение в одностороннем порядке договора, по которому Exmail оказывала «Авито» услуги доставки товаров через сеть своих пунктов выдачи заказов. Изначально размер требований о взыскании убытков в виде упущенной выгоды за период сентября—декабря 2024 года составлял 1,1 млрд руб.

В пресс-службе «Авито» тогда пояснили, что сотрудничество было завершено 15 октября 2024-го и у компании отсутствовали обязательства перед оператором. Решение о расторжении договора с Exmail было принято в том числе из-за жалоб клиентов на повреждения и утери посылок — на 30% выше среднего показателя, отмечал интернет-ритейлер. В Exmail, напротив, заявляли о высоком качестве доставки.

В конце июля «РИА Новости» сообщили, что сумма требований логистического оператора к «Авито» увеличилась до 2,7 млрд руб. Кроме того, истец потребовал возместить убытки, равные стоимости всего бизнеса, который, по мнению заявителя, оказался на грани банкротства после разрыва договора. Эта часть требований оценивалась в 14,6 млрд руб. Таким образом, общая сумма иска превысила 18 млрд руб.

Ранее арбитражный суд Красноярского края по требованию «Альфа-банка» ввел в отношении Exmail процедуру наблюдения.