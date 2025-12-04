Фигурист Малинин стал третьим по итогам короткой программы в финале Гран-при ISU

Американец Илья Малинин занимает третье место после исполнения короткой программы в финале Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). За свое выступление фигурист получил 94,05 балла.

Малинин впервые в истории фигурного катания попытался исполнить каскад четверной аксель—тройной тулуп. Однако он допустил ошибку при приземлении первого прыжка и не смог выполнить следующий элемент. Затем он без ошибок исполнил тройной аксель. Также фигурист приземлил каскад четверной лутц—тройной тулуп, на первом прыжке судьи отметили недокрут в четверть. Илья Малин является двукратным победителем (2023, 2024) и бронзовым призером (2022) финала Гран-при ISU.

Первое место занял японец Юма Кагияма (108,77). Третьим стал его соотечественник Шун Сато (98,06). Произвольную программу мужчины представят в субботу.

В парном катании лидируют японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара, набравшие 77,32. Итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (77,22) занимают второе место. Тройку лучших по итогу короткой программы замкнули представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава (75,04).

Ритм-танец выиграли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (88,74). Второе место заняли французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (87,56), третье — Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (82,89).

Финал Гран-при ISU проходит в японской Нагое. Турнир завершится 6 декабря.

Таисия Орлова