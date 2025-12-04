Губернатор сравнил ситуацию с парком Плевен в Ростове с 90-ми годами

Контракт с предпринимателем, выстроившим в парке Плевен в Ростове-на-Дону, власти пытаются расторгнуть через суд. Договориться с бизнесменом администрации города не удалось, сообщил во время пресс-конференции губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В целом глава региона охарактеризовал ситуацию в парке как «застывшие 90-е». По словам Юрия Слюсаря, 47 нестационарных объектов, которые расположены как в зоне зеленых насаждений, так и перед памятником «Дружбы Народов» и администрацией Советского района, нарушают все культурные и юридические нормы.

«Я понимаю, деньги зарабатывать, но есть и другие культурно обоснованные формы зарабатывания денег. Колхоз, прошу прощения, в центре южной столицы», — подытожил господин Слюсарь.

Сегодня Арбитражный суд Ростовской области должен рассмотреть вопрос о расторжении контракта между администрацией и предпринимателем, заключенного в 2000-х годах.

