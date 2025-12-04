Банк России впервые за 2,5 года установил курс доллара ниже 77 рублей

Банк России установил на 5 декабря официальный курс доллара США на уровне 76,97 руб., понизив его на 0,98 руб. Это самый низкий показатель с 12 мая 2023 года.

Курс евро снизился на 0,69 руб. — до 89,90 руб. Стоимость юаня упала на 0,13 руб. и достигла 10,85 руб.

По данным Investing.com, внебиржевой курс доллара на 18:04 мск падал до 75,43 руб., однако к 18:10 мск достиг 77,21 руб.

2 декабря глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в 2026 году доллар США будет стоить свыше 90 руб. По его словам, этому могут способствовать сокращение продажи валюты Банком России и снижение бюджетных доходов из-за падения цен на нефть. Однако небольшое ослабление рубля будет выгодно для экспортеров и бюджета, сообщил глава ВТБ.