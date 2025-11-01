Эмиратская авиакомпания запустила прямые рейсы из Казани в Рас-эль-Хайму

Авиакомпания Air Arabia начала выполнять прямые рейсы из Казани в Рас-эль-Хайму, Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Казани.

Рейсы будут по пятницам на самолетах Airbus A320, вмещающих 174 пассажира. Первый рейс был почти полностью заполнен.

Авиакомпания Air Arabia выполняет регулярные рейсы в 170 направлений на Ближнем Востоке, в Северной Африке, на Индийском субконтиненте, в Центральной Азии и Европе. Ее хабом является Международный аэропорт Шарджи.

Влас Северин