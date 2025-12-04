УФАС не внесло подрядчика «Дома с ангелами» в Ростове в реестр недобросовестных

Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области не нашло оснований для внесения в реестр недобросовестных поставщиков «Центральные научно реставрационные проектные мастерские» (ФГУП «ЦНРПМ»). Организация занималась проектом реставрации доходного дома наследников В.Р. Максимова, он же «Дом с ангелами». Об этом сообщила «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С заявлением о включении московского подрядчика в реестр недобросовестных обратилось Управление капитального строительства Ростова-на-Дону. Причиной стало несвоевременное выполнение работ и игнорирование требований завершить работы и выплатить неустойку. Подрядчику направили шесть претензий.

Мария Хоперская