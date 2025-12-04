Граждан Таджикистана приговорили к строгому режиму за подпольное медресе в Уфе

Ленинский районный суд Уфы вынес двум гражданам Таджикистана приговор по уголовному делу об организации незаконного медресе. 31-летний Шамшод Каримов получил 11 лет колонии строго режима и двухлетний запрет на деятельность, связанную с воспитанием и образованием детей, также у него конфисковали более 1,2 млн руб. 20-летнему Махмадамину Мухторову суд назначил шесть лет колонии строгого режима.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в феврале 2023 года, по версии следствия, безработный Шамшод Каримов организовал обучение Корану чужих детей, за что брал от их родителей — тоже граждан Таджикистана — от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Обвиняемый взял 16 мальчиков в возрасте от пяти до 15 лет на проживание в своей квартире. Следствие полагает, что фактически дети были похищены, а родители — обмануты, ведь о методах обучения последние не догадывались. 12 июля 2024 года 14-летний подросток сбежал из квартиры и рассказал продавцам ближайшего магазина об истязаниях, практиковавшихся в «учреждении» Каримова. С телесными повреждениями мальчика госпитализировали в больницу.

Правоохранительные органы выяснили, что детей в подпольном медресе избивали за непослушание и якобы недостаточное знание Корана, бросали в них предметы, подвергали воспитанников психологическому насилию. «Педагоги» возили учащихся по разным квартирам, не давая тем возможности выйти на улицу.

Для того, чтобы скрыть преступление, организатор медресе вывез детей в квартиру Мухторова, после чего они решили перевезти четверых учащихся на другой адрес. Однако ночью в подъезде многоэтажного дома их задержали полицейские.

В зависимости от роли и степени участия подсудимые признаны виновными в похищении двух и более несовершеннолетних (пп. «а», «в», «г», «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 126), истязании несовершеннолетних, совершенном с издевательством (пп. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 117). Шамшода Каримова также уличили в организации незаконного пребывания четверых иностранных граждан (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ).

Майя Иванова