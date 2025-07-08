«Педагогов» обвинили в похищении

Ленинский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело двух граждан Таджикистана, ради заработка организовавших подпольное медресе в съемной квартире. По версии следствия, они насильно удерживали, истязали и унижали 16 детей в возрасте от пяти до 15 лет в квартире под предлогом изучения Корана. В июле один из подростков сбежал и попросил о помощи продавцов магазина, которые вызвали полицию и скорую. «Наставников» той же ночью арестовали, а их воспитанников отправили в социальный приют. Потом детей вернули родителям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении двоих граждан Таджикистана, которые в зависимости от роли и участия в преступлении обвиняются в похищении (пп. «а», «в», «г», «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 126), истязании несовершеннолетних, совершенном с издевательством (пп. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 117) и организации незаконного пребывания иностранных граждан в России (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщили пресс-службы прокуратуры Башкирии и следственного управления по республике.

По информации «Ъ-Уфа», обвиняемые — 31-летний Шамшод Каримов и 20-летний Махмадамин Мухторов.

По версии следствия, в феврале 2023 года безработный Шамшод Каримов решил обучать чужих детей Корану. Родители подростков, также граждане Таджикистана, ежемесячно платили ему от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Мальчики постоянно жили дома у обвиняемого в Уфе. Их родители не знали, какие методы использовались при обучении.

Как считает следствие, фактически дети были похищены, а их родители обмануты. С февраля 2023 года по июнь 2024 года 16 мальчиков в возрасте от пяти до 15 лет незаконно удерживали в квартире, регулярно избивали их за непослушание и недостаточно хорошее знание Корана, кидали в них попавшими под руку предметами, применяли психологическое насилие. «Воспитатели» перевозили детей в разные арендованные квартиры, не давая возможности выйти на улицу.

Не выдержав издевательств, 12 июля 2024 года 14-летний подросток сбежал из квартиры и рассказал об истязаниях продавцам близлежащего магазина, которые сообщили о случившемся в полицию и в скорую помощь. Ребенка госпитализировали в городскую детскую больницу №17 с телесными повреждениями.

Чтобы скрыть преступление, обвиняемый перевез остальных детей в квартиру своего соучастника. Затем они решили на такси перевезти четверых детей по другому адресу, но были задержаны полицейскими ночью в подъезде многоэтажного дома.

Следствие установило, что один из фигурантов уголовного дела также организовал незаконное пребывание четверых иностранных граждан в России без необходимых документов.

Обвиняемые не признали вину.

В МВД по Башкирии ранее сообщали о проверке в отношении родителей воспитанников «медресе» по факту нахождения детей в России с нарушением миграционного законодательства. Выяснилось, что семьи находились в стране легально.

Родители воспитанников «медресе» находились в соседних регионах. По данным источника «Ъ», сначала они отказывались от претензий к воспитателям, так как «знали, что там будет строго», но увидев у мальчиков травмы, начали писать заявления на «педагогов».

У воспитанников зафиксированы следы побоев, у одного из них был сломан палец. Следствие установило, что «наставники» не имели специального религиозного образования, хотя и пытались ранее получить его.

После того, как стало известно о «медресе», детей отправили в социальный приют, где им оказали медицинскую и психологическую помощь. В июле 2024 года благотворительный фонд «Наши дети» сообщал, что к ним поступили трое мальчиков из нелегального медресе. «Они уже не малыши, но после пережитого детям требуется помощь, забота, внимание и чуткость. Сейчас, когда их опрашивает полиция, а свежие побои еще причиняют боль, рядом должен быть внимательный и добрый человек»,— отмечалось в сообщении.

Позже воспитанников подпольного «медресе» отправили к родителям. Десять детей находятся в разных регионах России, остальные уехали в Таджикистан, отмечают источники «Ъ».

Если суд установит вину фигурантов уголовного дела в совершении преступлений, им грозит наказание в виде лишения свободы, полагает адвокат, партнер консалтинговой компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков. «Учитывая общественный резонанс, а также то, что преступление совершено в отношении несовершеннолетних, ожидать в приговоре срок меньше 10 лет без содействия следствию и раскаяния не следует»,— считает он.

Майя Иванова