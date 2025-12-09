Полюс устойчивости

Согласно ежегодному исследованию «Эксперт РА» «Устойчивое развитие регионов России: экологическая и социальная ответственность компаний (ESG-2025)», драйвером сбалансированного развития территорий в России сегодня выступает прежде всего крупный бизнес. И его вклад, по сути, является определяющим.

Анализ, основанный на ESG-рейтингах (экология, социальная политика, управление), показывает парадоксальную на первый взгляд картину: лидерами часто становятся регионы с мощной и традиционно «грязной» промышленностью, поскольку именно компании несут основную финансовую нагрузку по экологической и социальной компенсации.

Более 80% всех экологических инвестиций в стране исходят не от государства, а от корпораций. Эти средства направляются на внедрение наилучших доступных технологий, рекультивацию земель и снижение объемов загрязняющих выбросов и сбросов. Аналогичная картина складывается и в социальной сфере, особенно в моногородах и удаленных регионах. Крупные компании де-факто становятся системообразующими партнерами власти, финансируя и реализуя проекты по развитию инфраструктуры, поддержке здравоохранения и образования, постепенно переходя от разовой благотворительности к долгосрочным программам.

Среди лидеров этого тренда — горно-металлургические предприятия. Для компаний этого сектора важно инвестировать в ESG с целью повышения удовлетворенности сотрудников и потребителей, а также улучшения качества своего производства. Надежность производственного процесса, безопасность в цехах, комфортные условия работы и жизни сотрудников и местных жителей городов присутствия компании — это все ESG. Сегодня просто невозможно не уделять этим аспектам должного внимания, считает директор группы операционных рисков и устойчивого развития Kept Мария Калиновская. «Системные и разумные инвестиции в области ESG дают компании многое: конкурентные преимущества в борьбе за квалифицированный персонал, снижение издержек и негативного воздействия на экологию, устойчивость цепочек поставок, а также соответствие требованиям различных потребителей, особенно если речь об экспортной продукции. Имея развитые ESG практики, а также отлаженные процессы по сбору и раскрытию информации об этих усилиях, компания будет управлять своими рисками, а также, как приятный бонус, иметь высокие ESG-рейтинги»,— объясняет она.

ESG-инвестиции приносят компаниям не только укрепление репутации, но и прямые экономические выгоды, а также дают стратегические конкурентные преимущества. «Во-первых, это снижение регуляторных и финансовых рисков. Осуществление экологических и социальных инициатив отчасти продиктовано соблюдением норм трудового и экологического законодательства. Реализуя их, компании избегают штрафов и повышенных экологических платежей, минимизируют возникновение чрезвычайных ситуаций и их последствий, в некоторых случаях могут получить налоговые льготы. Во-вторых, вовлечение вторичных ресурсов в производственный цикл позволяет снизить затраты на сырье и материалы, сэкономить на захоронении отходов,— перечисляет ведущий аналитик по рейтингам устойчивого развития “Эксперт РА” Анна Ларина.— В-третьих, это повышение инвестиционной привлекательности. Институциональные инвесторы и банки учитывают реализуемые социальные и зеленые проекты и открывают доступ к финансовым долговым инструментам в области устойчивого развития».

Одним из примеров такого подхода к ведению бизнеса является крупнейший в России золотодобытчик — компания «Полюс». В 2024 году инвестиции «Полюса» в ESG составили 169 млрд руб. В 2025-2026 годах совокупные инвестиции на мероприятия ESG будут, как минимум, не ниже уровня 2024 года, говорит директор по устойчивому развитию компании «Полюс» Дарья Григорьева. Вот лишь несколько примеров. «Полюс» активно сокращает выбросы: в 2024 году валовые выбросы парниковых газов снизились на 27% к уровню 2020 года, компания с 2021 года получает 100% электроэнергии из безуглеродных источников. Параллельно компания внедряет цифровые технологии и искусственный интеллект для повышения производительности и безопасности на предприятиях. Цифровые двойники, предиктивные системы мониторинга и интеллектуальные алгоритмы позволяют оптимизировать процессы геологоразведки, обслуживания техники и ремонта. Центры управления производством на «Полюс Алдан» и на Олимпиаде (Красноярский край) контролируют добычу золота от взрыва пород до переработки руды, обеспечивая максимальную эффективность.

Одна из серьезных проблем российского бизнеса сегодня — дефицит квалифицированных кадров. Поэтому «Полюс» создает комфортные условия труда, возводя жилье для сотрудников, улучшая медицинское обслуживание и инфраструктуру населенных пунктов вблизи месторождений. Совместно с «Дом.РФ» построен современный жилой комплекс в поселке Нижний Куранах, улучшены условия проживания и отдыха сотрудников. Проводится реконструкция медицинских пунктов и культурных объектов, что повышает привлекательность региона для специалистов.

Чтобы привлечь молодые таланты в отрасль, «Полюс» занимается подготовкой инженерно-технических кадров и развитием резервов специалистов. Центры профессионального роста предоставляют доступ к обучению новым профессиям, повышают уровень подготовки будущих работников. В сотрудничестве с ведущими вузами России организованы курсы повышения квалификации, дистанционного обучения и стажировки. Реализуется инициатива «Полюс-класс», позволяющая школьникам познакомиться с производственными процессами и выбрать профессию. Создан благотворительный «Полюс Фонд», финансирующий проекты по улучшению качества жизни в регионах присутствия компании. В первом полугодии 2025 года рассмотрено и одобрено более сотни заявок на гранты, поддержаны важные инфраструктурные и образовательные проекты. Это демонстрирует ответственное отношение компании к социальным проблемам, укрепление доверия и уважения среди местного сообщества.

Для «Полюса» тема устойчивого развития сохраняет свою значимость, учитывая, что активы компании расположены в труднодоступных регионах страны. «Прежде всего цель устойчивого развития состоит в укреплении доверия ключевых стейкхолдеров — органов власти всех уровней, включая региональные администрации, персонала предприятий и местных сообществ. Кроме того, международные исследования подтверждают наличие долгосрочных преимуществ, которые влияют непосредственно на финансовые показатели бизнеса. Российские предприятия, последовательно внедряющие принципы устойчивого развития, получат значительные преимущества в перспективе»,— комментирует заместитель директора группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Полина Загородних.

Другие российские компании металлургического и горнодобывающего сектора тоже активно вкладываются в социальные проекты, стремясь улучшить жизнь сотрудников и населения. Например, компания «Северсталь» снизила вредные выбросы на своём предприятии в Череповце на 30,7%, потратив миллиарды рублей на очистку воздуха и охрану природы. Параллельно повышается зарплата сотрудников, улучшается инфраструктура города и развиваются образовательные инициативы. Аналогично поступает «Норникель»: сокращает выбросы диоксида серы, модернизируя производство, создавая для сотрудников предприятия современную жилую среду и развиваясь вместе с регионом. Общий объём финансирования спецпроектов «Норникелем» составляет около 16,5 млрд руб. в год. «Металлоинвест» системно инвестирует в повышение качества жизни в городах присутствия в Белгородской и Курской областях — в Старом Осколе, Губкине и Железногорске. Компании понимают важность баланса между экономическими интересами и обязанностью заботиться о людях и природе.

АЛРОСА реализует социальные проекты, улучшающие жизнь в районах своей деятельности. В 2024 году проведен конкурс «Территория АЛРОСА», по итогам которого поддержку получили 9 проектов на 59 млн руб., включая туристический проект «Энергия воды» и музейную экспозицию. За 2021-2023 профинансировали 27 проектов на 136 млн руб. Основные направления: здоровье, молодежь, туризм, школа и досуг. Компания участвует в газификации поселков и строительстве авиационных комплексов.

