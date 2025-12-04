На Дону только четверть выпускников медколледжей остаются в профессии

В Ростовской области только четверть (25%) всех выпускников медицинских колледжей остается работать в системе здравоохранения региона. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы области, наибольшая проблема обстоит со средним медицинским персоналом.

«Порядка 300 тыс. руб. мы тратим на такого специалиста. И КПД всего этого 25%. Это огромное поле деятельности. Министерство здравоохранения Ростовской области эту задачу знает, понимает и решает вместе с образовательными организациями», — заявил господин Слюсарь.

Константин Соловьев