Не исполнили «Арию»

Минэкономразвития Северной Осетии требует от хозяина местной турфирмы возврата 116-миллионного гранта. Эти средства были предоставлены предпринимателю на реализацию инвестиционного проекта «Ария». Он связан с развитием в регионе Башенного комплекса Цаллаговых как привлекательного для туристов объекта. Как выяснил «Ъ-Кавказ», основанием для иска стало нецелевое использование бюджетных средств. Интерес к делу проявила и республиканская прокуратура.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания требует от местного предпринимателя Заурбека Цаллагова возврата в бюджет 116 млн руб. Это ранее предоставленный ему грант в форме субсидии на развитие инвестиционного проекта. Дело будет рассматривать Арбитражный суд региона. Сведения об этом размещены в картотеке инстанции.

Заурбек Цаллагов — основатель туристического агентства ООО «Родовые башни тревел» из Алагирского района. На сайте компании указано, что она занимается организацией этнотуров и индивидуальных туров в горы, а также экскурсий на Башенный комплекс Цаллаговых, расположенного в одном из высокогорных селений Северной Осетии.

Также там указано, что компания реализует проект «Родовые башни». На сайте обтекаемо написано, что цель проекта — «построение грамотной работы между органами государственной власти и жителями охватываемых регионов России для развития внутреннего туризма», а его команда занимается «многолетней работой по сохранению и восстановлению культурного наследия, организации культурно-массовых мероприятий, отражающих национальную самобытность народов России».

В региональном минэке «Ъ-Кавказ» пояснили, что грант предоставлялся бизнесмену для реализации инвестиционного проекта «Ария» по возведению модульных некапитальных средств размещения. Ранее правительство республики сообщало, что проект «Ария» предполагался как экопарк, являющийся продолжением проекта «Родовые башни». По замыслу его автора Заурбека Цаллагова, в ходе реализации проекта надо было установить 58 модульных объектов и создать 88 номеров.

Однако бюджетные средства были использованы нецелевым образом, не соответствующим требования к реализации инвестпроекта. Это и стало причиной иска, пояснили в ведомстве.

Как следует из данных арбитражной картотеки, в суд поступило ходатайство о вступлении в дело республиканской прокуратуры. Заседание намечено на 24 сентября.

«Ъ-Кавказ» поинтересовался в минэкономики, минкультуры и минкультурного наследия региона относительно совпадения фамилии предпринимателя с наименованием Башенного комплекса, является ли оно случайным либо комплекс осетинских сторожевых башен принадлежит потомку древнего рода. Согласно данным сайта турагентства, один из создателей башен — Цаллаг — потомок последнего Аланского царя Ос-Багатара. Однако ни в одном из госорганов не смогли прояснить ситуацию. Известно лишь, что комплекс не входит в число охраняемых объектов культурного наследия. А кому именно они принадлежат, власти Северной Осетии не знают.

Михаил Волкодав