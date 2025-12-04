Николай Монов возглавит сборную России по греко-римской борьбе

Главным тренером сборной России по греко-римской борьбе в 2026 году станет Николай Монов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

В сентябре стало известно об отставке Гоги Когуашвили, который возглавлял национальную команду с 2006 года. За это время спортсмены под его руководством завоевали 15 наград Олимпийских игр, 56 медалей чемпионатов мира и 90 медалей чемпионатов Европы.

Николаю Монову 53 года. Ранее он работал главным тренером юниорской сборной России. «Николай — опытный наставник, в свое время был борцом, достигшим высоких результатов, и мы сделаем все возможное, чтобы ему помочь»,— подчеркнул президент ФСБР Михаил Мамиашвили. Отмечается, что юниорскую сборную возглавит Денис Фролов.

Таисия Орлова