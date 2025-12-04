Суд продлил арест руководителю нижегородского отделения «Народного фронта»

Суд продлил срок ареста руководителю регионального исполкома движения «Народный фронт ”За Россию”» в Нижегородской области Андрею Жильцову, обвиняемому в мошенничестве, до 7 февраля 2026 года включительно. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в Нижегородском райсуде 4 декабря.

Как писал «Ъ-Приволжье», Андрея Жильцова задержали 14 октября. По версии следствия, в 2023 году он якобы перечислил себе почти 3,5 млн руб. гранта, выделенного из бюджета региона на развитие волонтерства. В то время обвиняемый возглавлял общественную организацию «Нижегородская служба добровольцев». В Народный фронт он пришел в 2024 году.