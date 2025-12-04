Погрузка на магистралях ОЖД в Ленобласти увеличилась на 21,2% в ноябре

По итогам ноября текущего года объем погрузки на сетях Октябрьской железной дороги в Ленинградской области составил 2,2 млн тонн. Это на 21,2% больше показателя за аналогичный период 2024 года, сообщили в пресс-службе ОЖД.

В общей сложности за 11 месяцев года погрузка в 47-м регионе выросла на 1,3%, составив 23 млн тонн.

В числе номенклатур, демонстрирующих положительную динамику за январь-ноябрь: нефть и нефтепродукты — 9,4 млн тонн (+2,7%), руда железная и марганцевая — 1 млн (рост в 3,6 раза), лесные грузы — 678 тыс. (рост в 2 раза), промышленное сырье и формовочные материалы — 239 тыс. тонн (+49,6%).

Прежде «Ъ Северо-Запад» писал, что в целом с начала 2025 года погрузка на магистралях Октябрьской железной дороги составила 93,5 млн тонны — на 0,1% больше, чем годом ранее.

Андрей Цедрик