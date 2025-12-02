Погрузка на сетях Октябрьской железной дороги с начала года составила 93,5 млн тонны

По итогам ноября текущего года на магистралях Октябрьской железной дороги погрузили в общей сложности 8,7 млн тонны. Это на 9,3% превышает показатель ноября 2024 года, сообщили в пресс-службе ОЖД.

В целом за одиннадцать месяцев года на сетях ОЖД было погружено 93,5 млн тонны, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В том числе в январе-ноябре погрузили: химических и минеральных удобрений — 24,1 млн т (+6,8%), руды железной и марганцевой — 22 млн т (+6,8%), нефти и нефтепродуктов — 9,4 млн т (+1,5%), лесных грузов — 2,6 млн тонны (+8,6%).

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что с начала года РЖД перечислили в виде налогов в бюджеты Петербурга и Ленобласти 8,3 млрд рублей.

Андрей Цедрик