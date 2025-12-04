В Ростове-на-Дону «Кленовый дворик» победил в голосовании за название сквера
В Ростове-на-Дону завершилось голосование за название будущего сквера на улице Социалистической, 129. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
Голосование стартовало в конце ноября. На выбор жителям предложили два варианта: «Кленовый дворик» и «Анненский». Эти названия стали самыми популярными в комментариях пользователей. «Кленовый дворик» одержал убедительную победу, получив поддержку 69% участников голосования.
Организаторы сообщили, что дизайн общественного пространства будут разрабатывать с учетом выбранного названия.